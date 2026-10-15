Bayer 04 Leverkusen odniósł wyjazdowe zwycięstwo 4:0 nad Lechem Poznań w meczu drugiej kolejki Ligi Europy, który odbył się w Poznaniu w Polsce. Goście zdobyli trzy bramki przed przerwą, a końcowy wynik pod koniec spotkania ustalił Ibrahim Maza. O przebiegu meczu informuje Interia Sport.

Trzy gole przed przerwą

Lech na początku spotkania stracił z powodu kontuzji obrońcę Wojciecha Mońkę, którego zastąpił Terry Yegbe. W 29. minucie sędzia po analizie VAR podyktował rzut karny za zagranie ręką Yegbe. Patrik Schick wykorzystał jedenastkę i otworzył wynik spotkania.

Trzy minuty później Nathan Tella minął Yegbe, a po jego strzale bramkarz Mateusz Lis odbił piłkę. Z dobitki trafił Malik Tillman — 0:2. W 41. minucie sędzia ponownie podyktował rzut karny po analizie sytuacji z udziałem Mateusza Skrzypczaka i Schicka podczas rzutu rożnego. Czeski napastnik po raz drugi pokonał Lisa.

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Maza strzelił pod koniec meczu

Po przerwie Bayer kontrolował przebieg spotkania, a Lech nie zdołał zmniejszyć strat. W 89. minucie Maza zdobył czwartą bramkę dla gości. Według statystyk meczu zespół z Leverkusen oddał 22 strzały, z których 10 było celnych. Lech oddał 10 strzałów, w tym trzy celne. Posiadanie piłki wyniosło 60% do 40% na korzyść Bayeru.

Po dwóch meczach Ligi Europy Lech ma bilans bramek 0:8. W następnym spotkaniu turnieju poznański zespół zagra u siebie z Sunderlandem.

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