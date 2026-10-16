W polskim Białymstoku Jagiellonia pokonała ormiański Ararat-Armenię 3:1 w meczu drugiej kolejki Ligi Europy. Gospodarze stracili bramkę już w 11. minucie, ale później zdobyli trzy gole i wywalczyli pierwsze w swojej historii punkty w tych rozgrywkach.

Goście otworzyli wynik

Zespół z Erywania objął prowadzenie po tym, jak Zidan Banjaki przedarł się między dwoma obrońcami Jagiellonii i strzelił między nogami bramkarza Sławomira Abramowicza. Gospodarze wyrównali przed upływem pół godziny: Kamil Jóźwiak najpierw trafił w bramkarza, a następnie wykorzystał dobitkę.

Jak informuje Interia Sport, Banjaki wkrótce opuścił boisko z powodu kontuzji. Inicjatywa przeszła na stronę gospodarzy, a w 38. minucie Anders Klinge podał do Rodrigo Conceição, który wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Araratu-Armenii.

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Trzeci gol po przerwie

Na początku drugiej połowy drużyna z Białegostoku powiększyła przewagę. Goście popełnili błąd przy wyprowadzaniu piłki od własnej bramki, Jesús Imaz odzyskał ją wślizgiem, a Ousmane Sow przelobował bramkarza i ustalił wynik meczu.

W pierwszej kolejce Jagiellonia przegrała na wyjeździe z Olympiakosem 1:2. Ararat-Armenia przed meczem w Białymstoku przegrał ze Spartą Praga 1:4.

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