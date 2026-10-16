В польском Белостоке «Ягеллония» победила армянский «Арарат-Армению» со счётом 3:1 в матче второго тура Лиги Европы. Хозяева пропустили уже на 11-й минуте, но затем забили трижды и набрали первые в своей истории очки в этом турнире.

Гости открыли счёт

Команда из Еревана вышла вперёд после того, как Зидан Баньяки прорвался между двумя защитниками «Ягеллонии» и пробил между ног вратарю Славомиру Абрамовичу. Хозяева сравняли счёт менее чем за полчаса: Камиль Юзьвяк сначала попал во вратаря, а затем реализовал добивание.

Как сообщает Interia Sport, вскоре Баньяки покинул поле из-за травмы. Инициатива перешла к хозяевам, а на 38-й минуте Андерс Клинге отдал передачу Родриго Консейсау, который реализовал выход один на один с голкипером «Арарат-Армении».

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Третий мяч после перерыва

В начале второго тайма белостокская команда увеличила преимущество. Гости допустили ошибку при розыгрыше мяча от своих ворот, Хесус Имас в подкате вернул мяч, а Усман Сов перебросил голкипера и установил окончательный счёт.

В первом туре «Ягеллония» уступила на выезде «Олимпиакосу» со счётом 1:2. «Арарат-Армения» перед матчем в Белостоке проиграла пражской «Спарте» 1:4.

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