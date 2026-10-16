在波兰比亚韦斯托克，雅盖隆尼亚在欧联杯第二轮比赛中以3比1战胜亚美尼亚的阿拉拉特-亚美尼亚。主队在第11分钟便失球，但随后连入三球，拿到了队史在这项赛事中的首个积分。

客队率先破门

埃里温球队率先取得领先：齐丹·班亚基从两名雅盖隆尼亚后卫之间突入，并将球从门将斯瓦沃米尔·阿布拉莫维奇两腿之间射入。主队在不到半小时内扳平比分：卡米尔·尤兹维亚克先是射中门将，随后补射得分。

据Interia Sport报道，班亚基不久后因伤离场。场上主动权转向主队，第38分钟，安德斯·克林格传球给罗德里戈·孔塞桑，后者在与阿拉拉特-亚美尼亚门将一对一时破门。

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下半场打入第三球

下半场开始时，比亚韦斯托克球队扩大了领先优势。客队从本方球门前组织进攻时出现失误，赫苏斯·伊马斯通过滑铲夺回球权，乌斯曼·索乌挑射越过门将，将比分定格。

首轮比赛中，雅盖隆尼亚客场以1比2不敌奥林匹亚科斯。阿拉拉特-亚美尼亚在前往比亚韦斯托克比赛前以1比4输给布拉格斯巴达。

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