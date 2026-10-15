Lyon pokonał Crystal Palace 3:2 w Lidze Europy — Sky Sports News

We francuskim Lyonie Olympique Lyon pokonał angielski Crystal Palace 3:2 w meczu Ligi Europy. Dla głównego trenera gości Pierre’a Sage’a było to spotkanie przeciwko byłemu klubowi, który zwolnił go w styczniu 2025 roku. O przebiegu spotkania informuje Sky Sports.

Dwa gole Lyonu przed przerwą

Gospodarze otworzyli wynik w ósmej minucie: Corentin Tolisso jako pierwszy dopadł do dobitki w polu karnym po błędzie obrony londyńskiego zespołu. Tuż przed przerwą Ernest Nuamah podwyższył prowadzenie Lyonu — gol padł w drugiej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy.

Crystal Palace przed przerwą nie oddał ani jednego celnego strzału. Po zdobyciu dwóch bramek francuski zespół kontrolował przebieg gry.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Goście zmniejszyli stratę

W 50. minucie Yeremy Pino przywrócił Crystal Palace do gry, oddając precyzyjny strzał w bliższy róg po podaniu Adama Whartona. Jednak w 76. minucie Pavel Schulz zmienił tor strzału Keito Nakamury i ponownie zapewnił Lyonowi dwubramkowe prowadzenie.

W drugiej połowie Daichi Kamada domagał się rzutu karnego po kontakcie z Nuamahem w polu karnym, jednak sędzia nakazał grać dalej, a VAR nie dostrzegł podstaw do podyktowania jedenastki. W 81. minucie Kamada mimo to strzelił gola i zmniejszył stratę do minimum, ale gościom nie udało się wyrównać.

Następne mecze

Po porażce Crystal Palace zagra z Brighton w Premier League 18 października. Kolejnym rywalem londyńskiego klubu w europejskich rozgrywkach będzie Besiktas.

Czytaj nas na