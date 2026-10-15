里昂在欧联杯中3比2击败水晶宫——天空体育新闻

在法国里昂，里昂队在一场欧联杯比赛中以3比2战胜英格兰的水晶宫队。对于客队主教练皮埃尔·萨热而言，这是一场对阵老东家的比赛，该俱乐部于2025年1月解雇了他。天空体育报道了比赛进程。

里昂上半场攻入两球

主队在第8分钟首开纪录：伦敦球队的防线出现失误后，科朗坦·托利索在禁区内率先补射得分。上半场结束前，欧内斯特·努阿马扩大了里昂的领先优势——进球发生在上半场补时第2分钟。

水晶宫在上半场没有一次射正。打入两球后，这支法国球队控制了比赛进程。

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客队缩小差距

第50分钟，耶雷米·皮诺接亚当·沃顿的传球，精准射入近角，帮助水晶宫重回比赛。尽管如此，第76分钟，帕维尔·舒尔茨改变了凯托·中村射门的线路，再次将里昂的领先优势扩大到两球。

下半场，达伊奇·镰田在禁区内与努阿马发生接触后要求判罚点球，但裁判让比赛继续进行，VAR也未发现判罚点球的依据。第81分钟，镰田最终破门，将差距缩小至一球，但客队未能扳平比分。

接下来的比赛

失利后，水晶宫将于10月18日在英超联赛中对阵布莱顿。该伦敦俱乐部在欧洲赛事中的下一个对手将是贝西克塔斯。

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