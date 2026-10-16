克利夫兰守护者队在美联冠军赛第三场比赛中以3比2击败坦帕湾光芒队，在四胜制系列赛中以2比1领先。《卫报》报道，皮蒂·哈尔平在第五局击出决定性的两分本垒打。

哈尔平的两分本垒打

守护者队在第二局凭借内森尼尔·洛的二垒安打率先得分，为球队带来1分。第四局，钱德勒·辛普森凭借一记两分三垒安打帮助光芒队取得领先。

第五局，帕特里克·贝利击球飞向投手格里芬·贾克斯，后者未能干净利落地处理来球，贝利因此上垒。随后，哈尔平在2比2球数时击中一记时速95.9英里的伸卡球，将球击出385英尺，送入右中外野看台。这一击将最终比分定格为3比2。

这是哈尔平在季后赛中的首支本垒打，也是他在MLB生涯两个赛季中的第五支本垒打。此前，贾克斯自9月9日以来连续五场比赛未被击出本垒打。

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威廉斯三振九名对手

克利夫兰先发投手加文·威廉斯投满五局，失2分，送出1次保送，并三振9名对手。在本届季后赛中，他在四场比赛、包括三场先发中投了16又2/3局，取得两场胜利，防御率为2.16，送出33次三振。

守护者队牛棚——丹尼尔·埃斯皮诺、埃里克·萨布罗夫斯基、亨特·加迪斯和凯德·史密斯——在最后四局中仅让一名光芒队球员上垒。总体而言，克利夫兰让光芒队最后17名打者中的16人出局。第八局，史密斯在十球后将扬迪·迪亚斯三振出局，将跑者留在三垒；第九局，他没有让对手上垒。

系列赛第四场计划于周五举行，不过预计会下雨。

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