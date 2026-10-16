Cleveland Guardians pokonali Tampa Bay Rays 3:2 w trzecim meczu finału Ligi Amerykańskiej i objęli prowadzenie 2:1 w serii do czterech zwycięstw. Decydującego dwupunktowego home runa w piątej zmianie zaliczył Petey Halpin, informuje The Guardian.

Dwupunktowy home run Halpina

Guardians otworzyli wynik w drugiej zmianie po double’u Nathaniela Lowe’a, który przyniósł drużynie punkt. W czwartej zmianie Chandler Simpson wyprowadził Rays na prowadzenie dzięki triple’owi za dwa punkty.

W piątej zmianie Patrick Bailey dotarł do bazy po uderzeniu w kierunku miotacza Griffina Jaxa, który nie zdołał czysto zagrać piłki. Następnie Halpin przy stanie 2-2 odbił sinker o prędkości 95,9 mili na godzinę i posłał piłkę na odległość 385 stóp na trybuny w prawej-środkowej części boiska. To uderzenie ustaliło końcowy wynik na 3:2.

Był to pierwszy home run Halpina w play-offach i piąty w ciągu dwóch sezonów jego kariery w MLB. Wcześniej Jax nie dopuścił home runa od 9 września, przez pięć meczów.

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Williams wyeliminował dziewięciu rywali

Starter Cleveland, Gavin Williams, rozegrał pięć zmian, dopuścił dwa punkty, pozwolił na jeden wolny marsz do bazy i wyeliminował dziewięciu rywali. W obecnych play-offach ma dwa zwycięstwa, ERA 2,16 oraz 33 strikeouty w 16 i 2/3 zmiany w czterech meczach, w tym trzech jako starter.

Bullpen Guardians — Daniel Espino, Erik Sabrowski, Hunter Gaddis i Cade Smith — w ostatnich czterech zmianach pozwolił tylko jednemu zawodnikowi Rays dotrzeć do bazy. Łącznie Cleveland wyeliminowało 16 z ostatnich 17 pałkarzy Rays. W ósmej zmianie Smith pozostawił biegacza na trzeciej bazie, eliminując Yandy’ego Díaza po dziesięciu narzutach, a w dziewiątej zmianie nie pozwolił rywalom dotrzeć do bazy.

Czwarty mecz serii zaplanowano na piątek, jednak prognozowany jest deszcz.

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