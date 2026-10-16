«Кливленд Гардианс» победили «Тампа-Бэй Рэйс» со счетом 3:2 в третьем матче финала Американской лиги и повели 2:1 в серии до четырех побед. Решающий двухочковый хоумран в пятом иннинге выбил Пити Хэлпин, сообщает The Guardian.

Двухочковый хоумран Хэлпина

«Гардианс» открыли счет во втором иннинге после дабла Натаниэля Лоу, который принес команде очко. В четвертом иннинге Чендлер Симпсон вывел «Рэйс» вперед благодаря триплу на два очка.

В пятом иннинге Патрик Бейли добрался до базы после удара в сторону питчера Гриффина Джакса, который не смог чисто сыграть мяч. После этого Хэлпин при счете 2-2 отбил синкер со скоростью 95,9 мили в час и отправил мяч на 385 футов на трибуны в правой центральной части поля. Этот удар установил окончательный счет — 3:2.

Для Хэлпина это был первый хоумран в плей-офф и пятый за два сезона карьеры в МЛБ. До этого Джакс не пропускал хоумранов с 9 сентября — на протяжении пяти матчей.

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Уильямс выбил девять соперников

Стартовый питчер «Кливленда» Гэвин Уильямс провел на поле пять иннингов, пропустил два очка, позволил один уок и выбил девять соперников. В нынешнем плей-офф у него две победы, ERA 2,16 и 33 страйкаута за 16 и две трети иннинга в четырех матчах, в том числе трех в качестве стартового питчера.

Булпен «Гардианс» — Дэниел Эспино, Эрик Сабровски, Хантер Гэддис и Кейд Смит — в последних четырех иннингах позволил лишь одному игроку «Рэйс» добраться до базы. В целом «Кливленд» оформил аут против 16 из 17 последних бэттеров «Рэйс». В восьмом иннинге Смит оставил бегуна на третьей базе, выбив Янди Диаса после десяти подач, а в девятом иннинге не позволил соперникам добраться до базы.

Четвертый матч серии запланирован на пятницу, однако прогнозируется дождь.

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