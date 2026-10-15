«Лион» обыграл «Кристал Пэлас» 3:2 в Лиге Европы — Sky Sports News

Во французском Лионе «Лион» победил английский «Кристал Пэлас» со счётом 3:2 в матче Лиги Европы. Для главного тренера гостей Пьера Сажа это была игра против бывшего клуба, который уволил его в январе 2025 года. О ходе встречи сообщает Sky Sports.

Два гола «Лиона» до перерыва

Хозяева открыли счёт на восьмой минуте: Корентен Толиссо первым сыграл на добивании в штрафной площади после ошибки обороны лондонцев. Перед самым перерывом Эрнест Нуама удвоил преимущество «Лиона» — мяч был забит на второй компенсированной минуте первого тайма.

До перерыва «Кристал Пэлас» не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника. После двух забитых мячей французская команда контролировала ход игры.

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Гости сократили отставание

На 50-й минуте Йереми Пино вернул «Кристал Пэлас» в матч, нанеся точный удар в ближний угол после передачи Адама Уортона. Однако на 76-й минуте Павел Шульц подправил удар Кейто Накамуры и вновь сделал преимущество «Лиона» двухмячевым.

Во втором тайме Даити Кamada претендовал на пенальти после контакта с Нуама в штрафной площади, однако арбитр продолжил игру, а VAR не увидел оснований для назначения одиннадцатиметрового. На 81-й минуте Кamada всё же забил и сократил отставание до минимума, но сравнять счёт гостям не удалось.

Следующие матчи

После поражения «Кристал Пэлас» сыграет в Премьер-лиге против «Брайтона» 18 октября. Следующим соперником лондонского клуба в еврокубках станет «Бешикташ».

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