W Bergamo Atalanta pokonała cypryjski Pafos 3:1 w meczu Ligi Konferencji. Polski piłkarz Nicola Zalewski rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie gospodarzy i wywalczył rzut karny, informuje Interia Sport.

Szybki start gospodarzy

Atalanta otworzyła wynik już w pierwszej minucie dzięki bramce Elmasa. Nieco ponad kwadrans później zespół z Bergamo podwoił przewagę: Zalewski przeprowadził akcję i wywalczył rzut karny, który wykorzystał Raspadori.

Kilka minut po zdobyciu gola Raspadori opuścił boisko, a w jego miejsce wszedł De Ketelaere. Zanotował on asystę przy bramce Gianluki Scamacci, który strzelił trzeciego gola dla gospodarzy. Do przerwy Atalanta prowadziła 3:0.

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Jedyny gol gości

W drugiej połowie drużyny nie stworzyły wielu groźnych sytuacji. Później Pafos przeprowadził skuteczną akcję, którą wykończył Bel. Gol ten był jedynym dla gości, a Atalanta rozpoczęła występy w Lidze Konferencji od zwycięstwa 3:1.

Według publikacji Zalewski po raz pierwszy od 27 sierpnia wyszedł w podstawowym składzie Atalanty. Wówczas zespół grał przeciwko Hapoelowi Tel Awiw.

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