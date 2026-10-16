В Бергамо «Аталанта» обыграла кипрский «Пафос» со счетом 3:1 в матче Лиги конференций. Польский футболист Никола Залевский начал игру в стартовом составе хозяев и заработал пенальти, сообщает Interia Sport.

Быстрый старт хозяев

«Аталанта» открыла счет уже на первой минуте благодаря голу Эльмаса. Чуть более чем через четверть часа команда из Бергамо удвоила преимущество: Залевский совершил проход и заработал пенальти, который реализовал Распадори.

Через несколько минут после забитого мяча Распадори покинул поле, а вместо него вышел Де Кетеларе. Он отдал результативную передачу на Джанлуку Скамакку, который забил третий гол хозяев. К перерыву «Аталанта» вела 3:0.

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Единственный гол гостей

Во втором тайме команды не создали большого количества опасных моментов. Позднее «Пафос» провел результативную атаку, которую завершил Бель. Этот гол стал единственным для гостей, а «Аталанта» начала выступление в Лиге конференций с победы 3:1.

По данным издания, Залевский впервые с 27 августа вышел в стартовом составе «Аталанты». Тогда команда играла против тель-авивского «Хапоэля».

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