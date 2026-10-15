Angielski Sunderland pokonał portugalskie Torreense 2:1 w wyjazdowym meczu Ligi Europy w Leirii, zdobywając decydującą bramkę w 90+3. minucie. Noah Sadiki zapewnił zespołowi drugie z rzędu zwycięstwo w turnieju.

Gospodarze objęli prowadzenie przed przerwą

Torreense, występujące w drugim divisionie Portugalii, otworzyło wynik w 37. minucie. Środkowy obrońca Volnei Feltes trafił w górny róg bramki strzałem z około 25 jardów.

Przed przerwą Sunderland miał nieuznanego gola: sędzia nie zaliczył strzału głową Timura Tuterova po dalekim wrzucie z autu Luke'a O'Niena, odgwizdując faul. Angielska drużyna oddała pierwszy celny strzał dopiero w 57. minucie, informuje Sky Sports.

Zmiany odmieniły przebieg meczu

Główny trener Sunderlandu Régis Le Bris dokonał siedmiu zmian w wyjściowym składzie. W drugiej połowie wprowadził Enzo Le Fée, Granita Xhakę, Reinildo i Nordiego Mukiele.

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W 67. minucie Mukiele dośrodkował w pole karne, a Jules Aoka głową skierował piłkę w dolny róg, wyrównując wynik. Pod koniec meczu Sunderland nie otrzymał rzutu karnego po sprawdzeniu VAR.

W doliczonym czasie gry Xhaka zgrał piłkę do Sadikiego w polu karnym, a ten oddał celny strzał. Dla Sunderlandu był to pierwszy wyjazdowy mecz w europejskich pucharach od 53 lat.

Torreense rozgrywa domowe mecze europejskich pucharów na Stadionie Miejskim w Leirii, ponieważ jego arena Estádio Manuel Marques, mieszcząca 2431 widzów, nie spełnia wymogów UEFA.

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