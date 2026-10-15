Английский «Сандерленд» обыграл португальский «Торреенсе» со счётом 2:1 в выездном матче Лиги Европы в Лейрии, забив решающий мяч на 90+3-й минуте. Ноа Садики принёс команде вторую подряд победу в турнире.

Хозяева вышли вперёд до перерыва

«Торреенсе», выступающий во втором дивизионе Португалии, открыл счёт на 37-й минуте. Центральный защитник Волнеи Фелтеш попал в верхний угол ударом примерно с 25 ярдов.

До перерыва у «Сандерленда» был отменён гол: арбитр не засчитал удар головой Тимура Тутерова после дальнего вбрасывания Лука О'Нина, зафиксировав фол. Первый удар в створ английская команда нанесла лишь на 57-й минуте, сообщает Sky Sports.

Замены изменили ход матча

Главный тренер «Сандерленда» Режис Ле Бри сделал семь изменений в стартовом составе. Во втором тайме он выпустил Энцо Ле Фе, Гранита Джаку, Рейнилдо и Норди Мюкиеле.

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На 67-й минуте Мюкиеле выполнил подачу в штрафную площадь, а Жюль Аока головой отправил мяч в нижний угол и сравнял счёт. В конце матча «Сандерленду» не назначили пенальти после проверки VAR.

В компенсированное время Джака сбросил мяч для Садики в штрафной площади, а тот нанёс точный удар. Для «Сандерленда» эта игра стала первым выездным еврокубковым матчем за 53 года.

«Торреенсе» проводит домашние еврокубковые матчи на Муниципальном стадионе в Лейрии, поскольку его арена «Эштадиу Мануэл Маркеш» вместимостью 2431 зритель не соответствует требованиям УЕФА.

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