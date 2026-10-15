英格兰的桑德兰在莱里亚进行的一场欧联杯客场比赛中以2比1击败葡萄牙的托伦斯，并在第90+3分钟打入制胜球。诺阿·萨迪基为球队带来了在本项赛事中的两连胜。

主队在半场前取得领先

征战葡萄牙第二级别联赛的托伦斯在第37分钟首开纪录。中后卫沃尔内伊·费尔特斯从约25码处射门，命中球门上角。

半场前，桑德兰有一粒进球被取消：裁判认定卢克·奥尼恩长距离掷界外球后，蒂穆尔·图特罗夫的头球前存在犯规，因而判定进球无效。据天空体育报道，这支英格兰球队直到第57分钟才完成首次射正。

换人改变了比赛进程

桑德兰主教练雷吉斯·勒布里在首发阵容中作出七处调整。下半场，他派上了恩佐·勒费、格拉尼特·扎卡、雷尼尔多和诺尔迪·穆基耶莱。

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第67分钟，穆基耶莱将球传入禁区，儒勒·阿奥卡头球将球送入下角，扳平比分。比赛末段，桑德兰在VAR核查后未获判点球。

补时阶段，扎卡在禁区内将球做给萨迪基，后者准确射门得分。这场比赛是桑德兰53年来首场客场欧战比赛。

托伦斯在莱里亚市政体育场进行主场欧战比赛，因为其可容纳2431名观众的曼努埃尔·马尔克斯体育场不符合欧足联要求。

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