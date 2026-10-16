Bournemouth pokonał Sturm 3:0 w Lidze Europy — The Guardian

„Bournemouth” pokonał austriacki „Sturm” Graz 3:0 na stadionie Vitality w Anglii w meczu Ligi Europy. Bramki dla gospodarzy zdobyli Evanilson, Ryan i Alvaro Rodriguez, który wykorzystał rzut karny w doliczonym czasie gry. Było to pierwsze domowe zwycięstwo klubu w europejskich rozgrywkach.

Przebieg meczu

Evanilson otworzył wynik w 43. minucie, strzałem głową kończąc dośrodkowanie kapitana Adama Smitha. „Sturm” aktywniej rozpoczął drugą połowę i miał okazje do wyrównania: Jurgen Heil trafił w słupek, a po dobitce Jakob-Peter Godl zmusił bramkarza Djordje Petrovicia do interwencji.

W 70. minucie trener Marco Rose wpuścił na boisko Ryana, Justina Kluiverta i Ryana Christie. Ryan podwyższył prowadzenie „Bournemouth” w 76. minucie — sześć minut po pojawieniu się na murawie. W doliczonym czasie gry Alvaro Rodriguez zdobył trzecią bramkę z rzutu karnego.

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Statystyki meczu

Jak informuje The Guardian, „Bournemouth” posiadał piłkę przez 60% czasu gry, wobec 40% rywali. Gospodarze oddali pięć strzałów celnych i 17 niecelnych, podczas gdy „Sturm” miał jeden strzał w światło bramki i pięć niecelnych. „Bournemouth” przeważał także w rzutach rożnych — 7:3.

Wynik na tle rozgrywek ligowych

Zwycięstwo nad „Sturmem” było drugim dla „Bournemouth” w Lidze Europy po sukcesie w meczu z „Realem Sociedad”. Jednocześnie, według publikacji, klub wciąż nie odniósł zwycięstwa w Premier League. Przed meczem Rose dokonał zmian w składzie po porażce 1:5 z „Chelsea”.

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