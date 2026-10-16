Борнмут обіграв Штурм 3:0 у Лізі Європи — The Guardian

«Борнмут» в Англії на стадіоні Vitality переміг австрійський «Штурм» із Граца з рахунком 3:0 у матчі Ліги Європи. Голами за господарів відзначилися Еванілсон, Раян і Альваро Родрігес, який реалізував пенальті в компенсований час. Ця перемога стала для клубу першою домашньою в єврокубках.

Перебіг матчу

Еванілсон відкрив рахунок на 43-й хвилині, головою замкнувши передачу капітана Адама Сміта. «Штурм» активніше почав другий тайм і мав нагоди зрівняти рахунок: Юрген Гайль влучив у стійку, а після добивання Якоб-Петер Гьодль змусив воротаря Джордже Петровича зробити сейв.

На 70-й хвилині тренер Марко Розе випустив на поле Раяна, Джастіна Клюйверта та Раяна Крісті. Раян подвоїв перевагу «Борнмута» на 76-й хвилині — через шість хвилин після своєї появи на полі. У доданий час Альваро Родрігес забив третій м’яч із пенальті.

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Статистика матчу

Як повідомляє The Guardian, «Борнмут» володів м’ячем 60% ігрового часу проти 40% у суперника. Господарі завдали п’яти ударів у площину воріт і 17 повз ціль, тоді як «Штурм» мав один удар у ствір і п’ять неточних. За кутовими «Борнмут» також переважав — 7:3.

Результат на тлі чемпіонату

Перемога над «Штурмом» стала другою для «Борнмута» в Лізі Європи після успіху в матчі з «Реал Сосьєдадом». Водночас, за даними видання, клуб ще не здобував перемог у Прем’єр-лізі. Перед грою Розе зробив зміни у складі після поразки від «Челсі» з рахунком 1:5.

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