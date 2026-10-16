伯恩茅斯在英格兰活力球场举行的欧联杯比赛中以3比0击败奥地利格拉茨风暴。埃瓦尼尔松、瑞安和阿尔瓦罗·罗德里格斯为主队进球，后者在补时阶段罚进点球。这场胜利是该俱乐部在欧洲赛事中的首场主场胜利。

比赛进程

第43分钟，埃瓦尼尔松头球接队长亚当·史密斯的传球破门，首开纪录。风暴在下半场开局更为积极，并获得扳平机会：尤尔根·海尔击中立柱，随后雅各布-彼得·戈德尔的补射迫使门将乔尔杰·彼得罗维奇作出扑救。

第70分钟，主教练马尔科·罗泽派上瑞安、贾斯廷·克鲁伊维特和瑞安·克里斯蒂。瑞安在第76分钟将伯恩茅斯的领先优势扩大一倍——他登场仅六分钟后便取得进球。补时阶段，阿尔瓦罗·罗德里格斯点球打进第三球。

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比赛统计

据《卫报》报道，伯恩茅斯控球时间占60%，对手为40%。主队有5次射正和17次射偏，风暴则有1次射正和5次射偏。角球方面，伯恩茅斯同样占优，为7比3。

联赛背景下的结果

在战胜皇家社会后，击败风暴是伯恩茅斯在欧联杯中的第二场胜利。同时，据该报数据，俱乐部尚未在英超联赛中获胜。罗泽在比赛前因球队以1比5不敌切尔西而对阵容作出调整。

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