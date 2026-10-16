«Борнмут» обыграл «Штурм» 3:0 в Лиге Европы — The Guardian

«Борнмут» в Англии на стадионе Vitality победил австрийский «Штурм» из Граца со счетом 3:0 в матче Лиги Европы. Голами за хозяев отметились Эванилсон, Райан и Альваро Родригес, реализовавший пенальти в компенсированное время. Эта победа стала для клуба первой домашней в еврокубках.

Ход матча

Эванилсон открыл счет на 43-й минуте, головой замкнув передачу капитана Адама Смита. «Штурм» активнее начал второй тайм и имел возможности сравнять счет: Юрген Хайль попал в стойку, а после добивания Якоб-Петер Гёдль заставил вратаря Джордже Петровича сделать сейв.

На 70-й минуте тренер Марко Розе выпустил на поле Райана, Джастина Клюйверта и Райана Кристи. Райан удвоил преимущество «Борнмута» на 76-й минуте — через шесть минут после своего появления на поле. В добавленное время Альваро Родригес забил третий мяч с пенальти.

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Статистика матча

Как сообщает The Guardian, «Борнмут» владел мячом 60% игрового времени против 40% у соперника. Хозяева нанесли пять ударов в створ ворот и 17 мимо цели, тогда как у «Штурма» был один удар в створ и пять неточных. По угловым «Борнмут» также превосходил соперника — 7:3.

Результат на фоне чемпионата

Победа над «Штурмом» стала второй для «Борнмута» в Лиге Европы после успеха в матче с «Реал Сосьедадом». В то же время, по данным издания, клуб еще не одерживал побед в Премьер-лиге. Перед игрой Розе внес изменения в состав после поражения от «Челси» со счетом 1:5.

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