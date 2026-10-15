勒沃库森拜耳04在波兰波兹南举行的欧联杯第二轮比赛中，客场以4比0战胜波兹南莱赫。客队在中场休息前攻入三球，易卜拉欣·马扎在比赛末段锁定最终比分。Interia Sport报道了比赛进程。

半场前打进三球

莱赫在比赛开局阶段因伤失去后卫沃伊切赫·蒙卡，特里·耶格贝替补出场。第29分钟，裁判在观看VAR后，因耶格贝手球判罚点球。帕特里克·希克主罚命中，打破僵局。

三分钟后，内森·特拉过掉耶格贝，他的射门被门将马泰乌什·利斯扑出。马利克·蒂尔曼补射破门，将比分改写为0比2。第41分钟，裁判在回看角球期间马泰乌什·斯克日普恰克与希克之间的事件后，再次判罚点球。这名捷克前锋第二次击败利斯。

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马扎在比赛末段进球

下半场，拜耳控制了比赛走势，而莱赫未能缩小差距。第89分钟，马扎攻入客队第四球。根据比赛统计，勒沃库森队完成22次射门，其中10次射正。莱赫有10次射门，其中3次射正。拜耳以60%比40%占据控球优势。

两场欧联杯比赛后，莱赫的净胜球为0比8。波兹南队将在下一场赛事中主场迎战桑德兰。

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