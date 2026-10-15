Польский футболист Оскар Петушевский установил рекорд во время дебюта в Лиге чемпионов. В матче «Реал Бетис» — «Порту» на стадионе «Ла-Картуха» он стал самым молодым польским дебютантом в истории турнира. На момент первого матча в соревновании ему было 18 лет, четыре месяца и 24 дня.

Вышел на поле на 59-й минуте

Петушевский появился на поле во втором тайме, на 59-й минуте. По данным Interia Sport, это также было его самое длительное игровое время в одном матче после недавней мышечной травмы.

Другой польский футболист «Порту» Якуб Кивиор провел на поле весь матч. Ян Беднарек не сыграл из-за дисквалификации.

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Победа «Бетиса» после камбэка

Матч завершился победой «Реал Бетиса» со счетом 3:2. Хозяева первыми открыли счет, однако затем «Порту» повел 2:1. «Бетис» отыгрался и одержал победу. Всего мяч шесть раз оказывался в воротах, но один гол отменили из-за игры рукой футболиста «Порту» перед взятием ворот.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Порту» проведет 20 октября против ПСВ Эйндховен.

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