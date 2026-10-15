Норвежский «Будё-Глимт» 14 октября 2026 года в Будё одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 1:0 в матче Лиги чемпионов. Единственный гол на 52-й минуте забил полузащитник Фредрик Сьёволд, сообщает Asharq Al-Awsat.

Гол после перерыва

В первом тайме хозяева создали опасные моменты: близки к голу были Сондре Фет и Оле Бломберг. После перерыва «Будё-Глимт» продолжил доминировать и открыл счет, когда Сьёволд на ближней штанге замкнул низовую передачу Сондре Аукленда.

«Боруссия» прибавила в последние полчаса матча. Примерно через час игры главный тренер Нико Ковач провел сразу четыре замены. Феликс Нмеча, вышедший на замену, вскоре заставил вратаря Никиту Хайкина отразить удар, однако немецкому клубу не удалось сравнять счет.

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Первое поражение сезона

Ковач после игры признал, что его команда заслужила поражение, поскольку не продемонстрировала достаточной страсти. Капитан «Боруссии» Вальдемар Антон также заявил, что команде не хватало интенсивности в нескольких компонентах игры.

Дортмундцы прибыли за Полярный круг с семиматчевой беспроигрышной серией. Поражение от «Будё-Глимта» стало для них первым в нынешнем сезоне после матча за Суперкубок Германии. Домашняя арена норвежского клуба «Аспмира» вмещает 8200 зрителей и официально является самым маленьким стадионом в нынешнем розыгрыше турнира. Ранее на ее искусственном покрытии уступали «Манчестер Сити», «Интер» и «Спортинг».

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