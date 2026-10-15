В Чикаго, США, «Филадельфия Юнион» победила «Чикаго Файр» со счетом 3:1 в матче MLS. Хозяева вели после первого тайма, однако в конце компенсированного времени к нему Джек Эллиотт получил красную карточку. Роберт Левандовский начал игру в стартовом составе «Чикаго» и был заменен после третьего гола гостей, сообщает Interia Sport.

Гол перед перерывом и удаление

В начале матча «Чикаго» владел большей инициативой. На восьмой минуте Левандовский перехватил мяч и отдал передачу Бамби, но атака не завершилась ударом. На 44-й минуте Хайле-Селассие открыл счет, реализовав подачу Аллена.

В первую компенсированную минуту первого тайма Эллиотт сбил Бруно Дамиани, который выходил на свободную позицию. Арбитр показал футболисту красную карточку, поэтому хозяева продолжили встречу в меньшинстве.

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Три гола «Филадельфии» после перерыва

После возобновления игры «Филадельфия» быстро сравняла счет: на 49-й минуте отличился Милан Илоски. На 54-й минуте Каван Салливан ассистировал Дамиани, который вывел гостей вперед. На 67-й минуте Дамиани оформил дубль ударом из-за пределов штрафной площади.

На 64-й минуте Хайле-Селассие отдал передачу на Левандовского, но вратарь Андре Блейк перехватил мяч до удара головой. Вскоре польского нападающего заменил Филип Цинкернагель. В конце матча Блейк отразил дальний удар Цинкернагеля и добивание Хайле-Селассие. Поражение не позволило команде Грегга Берхалтера гарантировать себе выход в плей-офф MLS.

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