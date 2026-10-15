在美国芝加哥，费城联合在一场MLS比赛中以3比1击败芝加哥火焰。主队在上半场结束后领先，但杰克·埃利奥特在上半场补时最后时刻领到红牌。罗伯特·莱万多夫斯基在芝加哥的首发阵容中出场，并在客队打入第三球后被换下，据Interia Sport报道。

中场休息前的进球和红牌

比赛开局阶段，芝加哥占据了更多主动。第8分钟，莱万多夫斯基断球后传给班比，但这次进攻没有形成射门。第44分钟，海莱-塞拉西接阿伦的传中破门，首开纪录。

上半场补时第1分钟，埃利奥特放倒了正获得空当的布鲁诺·达米亚尼。裁判向该球员出示红牌，因此主队在少一人的情况下继续比赛。

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费城在下半场打入三球

比赛恢复后，费城迅速扳平比分：米兰·伊洛斯基在第49分钟进球。第54分钟，卡万·沙利文助攻达米亚尼，后者帮助客队反超。第67分钟，达米亚尼在禁区外射门完成梅开二度。

第64分钟，海莱-塞拉西传球给莱万多夫斯基，但门将安德烈·布莱克在其头球射门前截获皮球。不久后，这名波兰前锋被菲利普·津克尔纳格尔换下。比赛末段，布莱克扑出了津克尔纳格尔的远射以及海莱-塞拉西的补射。这场失利未能让格雷格·贝尔哈特的球队确保获得MLS季后赛资格。

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