挪威博德闪耀于2026年10月14日在博德举行的欧冠比赛中以1比0战胜多特蒙德。中场球员弗雷德里克·舍沃尔德在第52分钟打入全场唯一进球，Asharq Al-Awsat报道。

下半场进球

上半场，主队创造了危险机会：松德雷·费特和奥勒·布隆贝里都接近破门。中场休息后，博德闪耀继续占据优势，并在舍沃尔德于近门柱接应松德雷·奥克伦德的低平传中破门后取得领先。

多特蒙德在比赛最后30分钟加强了攻势。比赛进行约一小时后，主教练尼科·科瓦奇一次性进行了四处换人。替补登场的费利克斯·恩梅查随后迫使门将尼基塔·海金作出扑救，但这家德国俱乐部未能扳平比分。

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赛季首败

科瓦奇赛后承认，他的球队理应输球，因为没有展现出足够的激情。多特蒙德队长瓦尔德马·安东也表示，球队在比赛的几个方面缺乏强度。

多特蒙德带着七场不败的战绩来到北极圈以北。负于博德闪耀是他们在德国超级杯比赛后本赛季的首场失利。该挪威俱乐部的主场阿斯普米拉球场可容纳8200名观众，官方认定其为本届赛事中最小的球场。此前，曼城、国际米兰和葡萄牙体育都曾在其人工草皮上失利。

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