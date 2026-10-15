Aston Villa rozgromiła Fenerbahçe 6:0 na Villa Park w Anglii i odniosła największe zwycięstwo w europejskich rozgrywkach w swojej historii. Jak podaje The Guardian, był to także 11. z rzędu domowy triumf klubu z Birmingham w europejskich rozgrywkach.

Trzy gole przed przerwą

Szwajcarski pomocnik Johan Manzambi otworzył wynik w 12. minucie, świętując tego dnia swoje 21. urodziny. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego John McGinn dośrodkował, a piłka po przypadkowym dotknięciu Matteo Guendouziego trafiła do Manzambiego, którego strzał po rykoszecie wpadł do bramki.

Przed przerwą dublet skompletował Nicolas Jackson. W 31. minucie zdobył bramkę strzałem z linii pola karnego po podaniu Boubacara Kamary, a w 39. minucie trafił po raz drugi. Fenerbahçe miało szansę zmniejszyć stratę, jednak Oğuz Aydın trafił w poprzeczkę.

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Dublet Barkleya i gol Abrahama

W drugiej połowie Manzambi wywalczył rzut karny po faulu İsmaila Yükseka, a w 68. minucie jedenastkę wykorzystał Ross Barkley. Cztery minuty później Barkley strzelił ponownie — jego uderzenie zmieniło tor lotu po rykoszecie.

Wynik końcowy w 90. minucie ustalił Tammy Abraham, wykańczając podanie Alissona. Aston Villa posiadała piłkę przez 42% czasu gry, ale oddała 10 celnych strzałów wobec czterech Fenerbahçe. Było to pierwsze domowe zwycięstwo zespołu w tym sezonie.

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