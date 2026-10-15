«Астон Вилла» разгромила «Фенербахче» со счётом 6:0 на «Вилла Парк» в Англии и одержала крупнейшую еврокубковую победу в своей истории. Как сообщает The Guardian, для бирмингемского клуба это также стала 11-я подряд домашняя победа в европейских турнирах.

Три гола до перерыва

Счёт на 12-й минуте открыл швейцарский полузащитник Йохан Манзамби, который в тот день праздновал 21-летие. После короткого розыгрыша углового Джон Макгинн выполнил подачу, а мяч после случайного касания Маттео Гендузи оказался у Манзамби, чей удар рикошетом залетел в ворота.

До перерыва дубль оформил Николас Джексон. На 31-й минуте он забил ударом с линии штрафной площади после передачи Бубакара Камара, а на 39-й минуте отличился во второй раз. У «Фенербахче» был шанс сократить отставание, однако Огуз Айдын попал в перекладину.

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Дубль Баркли и гол Абрахама

Во втором тайме Манзамби заработал пенальти после фола Исмаила Юксека, а на 68-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Росс Баркли. Через четыре минуты Баркли забил ещё раз — его удар изменил траекторию после рикошета.

Окончательный счёт на 90-й минуте установил Тэмми Абрахам, замкнув передачу Алиссона. «Астон Вилла» владела мячом 42% игрового времени, однако нанесла 10 ударов в створ ворот против четырёх у «Фенербахче». Это была первая домашняя победа команды в этом сезоне.

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