半岛电视台：曼城上诉将于1月审理

英国预计，足球俱乐部曼城就英格兰足球超级联赛财务规则逾100项违规所提起的上诉，将于1月中旬或下旬审理。半岛电视台报道称，消息援引独立足球监管机构主席大卫·科根的话。

上诉审理时间

科根表示，英超联赛希望在本赛季内完成这一程序。不过，该案不会由联赛本身审理，而是由其独立委员会审理，该委员会由三名前法官或律师组成。

科根指出，规定的程序持续12周，因此听证会预计将在1月中旬或下旬前举行。他强调，这一程序属于英超联赛独立委员会的职权范围，而非监管机构。

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指控与可能的制裁

独立委员会认定，该俱乐部在2009年至2018年期间违反了财务规则。曼城多次表示自己无罪，并对该决定提出上诉。

该俱乐部被指控使用虚假合同，人为虚增收入，并将申报支出减少超过9亿英镑，即12亿美元。目前尚未宣布制裁措施。报道提到，可能的后果包括大幅扣分，这可能导致其从英超联赛降级，以及可能被剥夺该俱乐部在2009年至2018年期间获得的三个冠军头衔。

曼城主教练恩佐·马雷斯卡上周表示，他完全信任俱乐部，并认为俱乐部将赢得上诉。

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