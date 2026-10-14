Апелляцию «Манчестер Сити» рассмотрят в январе — Al Jazeera

В Великобритании ожидают, что апелляция футбольного клуба «Манчестер Сити» по делу о более чем 100 нарушениях финансовых правил английской Премьер-лиги будет рассмотрена в середине или конце января. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на председателя Независимого футбольного регулятора Дэвида Когана.

Срок рассмотрения апелляции

По словам Когана, Премьер-лига стремится завершить процесс в рамках сезона. При этом дело будет рассматривать не сама лига, а ее независимая комиссия в составе трех бывших судей или юристов.

Коган отметил, что предусмотренная процедура длится 12 недель, поэтому слушание, как ожидается, состоится к середине или концу января. Он подчеркнул, что этот процесс относится к компетенции независимой комиссии Премьер-лиги, а не регулятора.

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Обвинения и возможные санкции

Независимая комиссия признала клуб виновным в нарушении финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. «Манчестер Сити» неоднократно заявлял о своей невиновности и обжаловал решение.

Клуб обвиняли в использовании фиктивных контрактов для искусственного завышения доходов и уменьшения задекларированных расходов более чем на 900 млн фунтов стерлингов, или 1,2 млрд долларов. Санкции пока не объявлялись. Среди возможных последствий в материале упоминается существенное снятие очков, которое могло бы привести к вылету из Премьер-лиги, а также возможное лишение трех чемпионских титулов, завоеванных клубом в период между 2009 и 2018 годами.

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска на прошлой неделе заявил, что полностью доверяет клубу и считает, что он выиграет апелляцию.

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