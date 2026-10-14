W Wielkiej Brytanii oczekuje się, że apelacja klubu piłkarskiego Manchester City w sprawie ponad 100 naruszeń zasad finansowych angielskiej Premier League zostanie rozpatrzona w połowie lub pod koniec stycznia. Informuje o tym Al Jazeera, powołując się na przewodniczącego Niezależnego Regulatora Piłkarskiego Davida Kogana.

Termin rozpatrzenia apelacji

Według Kogana Premier League dąży do zakończenia procesu w trakcie sezonu. Jednocześnie sprawy nie będzie rozpatrywać sama liga, lecz jej niezależna komisja złożona z trzech byłych sędziów lub prawników.

Kogan zaznaczył, że przewidziana procedura trwa 12 tygodni, dlatego rozprawa ma odbyć się do połowy lub końca stycznia. Podkreślił, że proces ten należy do kompetencji niezależnej komisji Premier League, a nie regulatora.

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Zarzuty i możliwe sankcje

Niezależna komisja uznała klub za winny naruszenia zasad finansowych w okresie od 2009 do 2018 roku. Manchester City wielokrotnie deklarował swoją niewinność i zaskarżył decyzję.

Klub oskarżano o wykorzystywanie pozornych kontraktów w celu sztucznego zawyżania przychodów i zmniejszania deklarowanych wydatków o ponad 900 mln funtów szterlingów, czyli 1,2 mld dolarów. Sankcje nie zostały jeszcze ogłoszone. Wśród możliwych konsekwencji materiał wymienia znaczne odjęcie punktów, które mogłoby doprowadzić do spadku z Premier League, a także możliwe odebranie trzech tytułów mistrzowskich zdobytych przez klub między 2009 a 2018 rokiem.

Główny trener Manchesteru City Enzo Maresca oświadczył w ubiegłym tygodniu, że w pełni ufa klubowi i uważa, iż wygra on apelację.

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