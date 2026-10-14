巴塞罗那在土耳其伊斯坦布尔客场以4比1战胜加拉塔萨雷，取得欧冠联赛阶段第二轮比赛的胜利。上半场结束时双方1比1战平，但这支加泰罗尼亚俱乐部在中场休息后攻入三球，Interia Sport报道。

主队进球与坎塞洛的回应

加拉塔萨雷在第28分钟首开纪录。拉斐尔·莱奥突破埃里克·加西亚后，将球传给巴特拉科夫射门。他的射门打在若昂·坎塞洛身上后改变了轨迹，使门将若安·加西亚失去判断。

五分钟后，主队本可扩大领先优势：一次角球后，维克托·奥斯梅恩头球将球送入球门，但该进球因越位被取消。第42分钟，坎塞洛在禁区内接到达尼·奥尔莫的传球后完成进攻，将比分扳平。

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下半场打入三球

第50分钟，费尔明·洛佩斯在禁区内接传球后头球破门，巴塞罗那取得领先。四分钟后，安东尼·戈登在门将和门柱之间射门，将比分改写为3比1。

第65分钟，卡里姆·阿德耶米锁定最终比分。加布里埃尔·热苏斯停球失误，成为这名边锋的助攻，后者将球送入球门。在伊斯坦布尔的比赛前，巴塞罗那自2026/2027赛季开始以来已赢得全部九场正式比赛。

拉菲尼亚没有参加这场比赛，他从巴西国家队归来后感到肌肉不适。主教练汉西·弗利克此前在西甲对阵赫塔费的比赛中也让这名巴西球员休息。

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