«Барселона» одержала выездную победу над «Галатасараем» в Стамбуле, Турция, со счётом 4:1 в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. После первого тайма команды играли вничью — 1:1, однако каталонский клуб забил трижды после перерыва, сообщает Interia Sport.

Гол хозяев и ответ Канселу

«Галатасарай» открыл счёт на 28-й минуте. Рафаэл Леау обыграл Эрика Гарсию и отдал передачу Баткову под удар. Мяч после его удара изменил траекторию, задев Жоау Канселу, дезориентировав вратаря Жоана Гарсию.

Через пять минут хозяева могли удвоить преимущество: после углового Виктор Осимхен головой направил мяч в ворота, однако гол отменили из-за офсайда. На 42-й минуте Канселу сравнял счёт, завершив атаку после передачи Дани Ольмо в штрафной площади.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Три гола после перерыва

На 50-й минуте «Барселона» вышла вперёд благодаря удару головой Фермина Лопеса после передачи в штрафную площадь. Ещё через четыре минуты Энтони Гордон сделал счёт 3:1, пробив между вратарём и штангой.

Окончательный результат на 65-й минуте установил Карим Адейеми. Неудачный приём мяча Габриэла Жезуса стал ассистом для вингера, который отправил мяч в ворота. До игры в Стамбуле «Барселона» выиграла все девять официальных матчей с начала сезона 2026/2027.

В матче не сыграл Рафинья, который вернулся из сборной Бразилии с мышечным дискомфортом. Главный тренер Ханси Флик до этого также поберёг бразильца в матче Ла Лиги против «Хетафе».

Читай нас в