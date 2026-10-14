Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина победил поляка Хуберта Хуркача в четвёртом круге турнира ATP Masters 1000 в Шанхае, Китай. Матч завершился со счётом 1:6, 6:3, 7:6(6) в пользу испанца, который впервые в карьере вышел в четвертьфинал шанхайского турнира, сообщает Interia Sport.

Победа после тай-брейка

Хуркач уверенно начал встречу: он дважды сделал брейк в стартовых геймах и выиграл первый сет 6:1. Во второй партии Давидович Фокина перехватил инициативу, повёл 4:1 после брейка в четвёртом гейме и сравнял счёт по сетам — 6:3.

В решающей партии теннисисты не допустили брейков до тай-брейка. Хуркач имел четыре брейк-пойнта в двух геймах, но не реализовал ни одного. На тай-брейке поляк отыграл два матчбола, однако Давидович Фокина всё же довёл матч до победы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Путь Хуркача на турнире

В Шанхае Хуркач до этого победил австралийца Джеймса Дакворта, серба Новака Джоковича и представителя Китая И Чжоу. Ранее Давидович Фокина обыграл Хуркача в финале турнира ATP 250 в Чэнду.

В четвертьфинале Давидович Фокина сыграет с французом Артуром Геа, который в предыдущих раундах одолел Бена Шелтона и Якуба Меншика.

Читай нас в