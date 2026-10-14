Hiszpański tenisista Alejandro Davidovich Fokina pokonał Polaka Huberta Hurkacza w czwartej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju w Chinach. Mecz zakończył się wynikiem 1:6, 6:3, 7:6(6) na korzyść Hiszpana, który po raz pierwszy w karierze awansował do ćwierćfinału turnieju w Szanghaju, informuje Interia Sport.

Zwycięstwo po tie-breaku

Hurkacz pewnie rozpoczął spotkanie: dwukrotnie przełamał serwis w początkowych gemach i wygrał pierwszego seta 6:1. W drugiej partii Davidovich Fokina przejął inicjatywę, objął prowadzenie 4:1 po przełamaniu w czwartym gemie i wyrównał stan meczu w setach — 6:3.

W decydującej partii tenisiści nie dopuścili do przełamań aż do tie-breaka. Hurkacz miał cztery break pointy w dwóch gemach, ale nie wykorzystał żadnego z nich. W tie-breaku Polak obronił dwie piłki meczowe, jednak Davidovich Fokina mimo to doprowadził mecz do zwycięstwa.

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Droga Hurkacza w turnieju

W Szanghaju Hurkacz wcześniej pokonał Australijczyka Jamesa Duckwortha, Serba Novaka Djokovicia oraz reprezentanta Chin Yi Zhou. Wcześniej Davidovich Fokina pokonał Hurkacza w finale turnieju ATP 250 w Chengdu.

W ćwierćfinale Davidovich Fokina zagra z Francuzem Arthurem Geą, który w poprzednich rundach pokonał Bena Sheltona i Jakuba Mensika.

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