Trener PSG Luis Enrique przed meczem Ligi Mistrzów w Manchesterze w Anglii oświadczył, że Manchester City zasługuje na zachowanie trofeów zdobytych na boisku piłkarskim. Angielski klub może zostać ukarany po uznaniu go za winnego naruszenia zasad finansowych Premier League.

Stanowisko Luisa Enrique

Jak informuje Cyprus Mail, Enrique nazwał tę decyzję nieoczekiwaną, ale podkreślił, że należy uszanować procedurę i poczekać na ostateczną decyzję właściwych organów. Jego zdaniem, jeśli mówić wyłącznie o futbolu i o tym, co widział na boisku, Manchester City zasłużył na swoje trofea.

Trener PSG zaznaczył również, że podoba mu się styl gry angielskiej drużyny, i wyraził nadzieję, że klub uniknie pozbawienia tytułów.

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Apelacja i możliwe sankcje

Premier League oświadczyła, że Manchester City wykorzystywał fikcyjne umowy handlowe w schematach, które pozwoliły zawyżyć przychody i zaniżyć wydatki o ponad 900 mln funtów szterlingów. Klub zaprzeczał naruszeniom podczas rozpatrywania sprawy i odwołał się od werdyktu.

Wśród możliwych sankcji dla Manchesteru City wymienia się grzywnę, odjęcie punktów, spadek z ligi oraz potencjalne pozbawienie tytułów. Później w środę Manchester City miał podjąć PSG na stadionie Etihad w meczu Ligi Mistrzów.

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