Reprezentacja Walii kobiet zmierzy się z Norwegią w finale europejskich baraży kwalifikacyjnych do mistrzostw świata, jednak nawet zwycięstwo w tym dwumeczu może nie zagwarantować jej bezpośredniego awansu na turniej w Brazylii. Pierwszy mecz odbędzie się 1 grudnia na Cardiff City Stadium w Cardiff, a rewanż w Norwegii zostanie rozegrany cztery dni później, informuje BBC Sport.

Zależność od meczu Finlandii

W europejskiej części kwalifikacji rozgrywanych jest osiem finałów baraży. Siedmiu zwycięzców zakwalifikuje się bezpośrednio na mistrzostwa świata, natomiast zespół z najniższym rankingiem po fazie grupowej trafi do baraży interkontynentalnych.

Dla Walii kluczowy będzie wynik spotkania Finlandii z Włochami. Finlandia, która zajmowała niższą pozycję od Walii w rankingu fazy grupowej, pokonała Serbię w półfinale. Jeśli Finki wygrają z Włoszkami, sukces Walii nad Norwegią zapewni Walijkom bezpośredni awans na mistrzostwa świata. Jeśli natomiast Finlandia odpadnie, Walia po zwycięstwie nad Norwegią będzie musiała zagrać w barażach interkontynentalnych w lutym.

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Europejska drużyna rozpocznie ten turniej od drugiego etapu i będzie musiała wygrać jeden mecz pucharowy. Łącznie w rozgrywkach weźmie udział sześć drużyn, w tym dwie reprezentacje CONCACAF, jedna drużyna CONMEBOL oraz dwie reprezentacje, które przejdą etap wstępny.

Finał przeciwko byłej trenerce

Walia przystępuje do meczów z Norwegią po zwycięstwie nad Albanią, które przedłużyło serię spotkań bez porażki do 10 — najdłuższą w historii reprezentacji. Norweżki zajmują 13. miejsce w rankingu FIFA, o 18 pozycji wyżej niż Walia, a w półfinale pokonały Rumunię 8:0 w dwumeczu.

Dla walijskiej drużyny będzie to pierwsza próba awansu na kobiece mistrzostwa świata. Norwegia nie opuściła żadnego takiego turnieju i została mistrzem świata w 1995 roku. Dodatkowym wątkiem będzie spotkanie z Gemmą Grainger, która prowadziła Walię w latach 2021–2024, a następnie opuściła zespół, aby objąć reprezentację Norwegii. Kapitanka Walii Angharad James powiedziała, że zawodniczki szanują Grainger, jednak w meczach z jej zespołem będą starały się sprawić niespodzianki.

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