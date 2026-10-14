Уельс може не вийти на ЧС навіть після перемоги над Норвегією — BBC Sport

Жіноча збірна Уельсу у фіналі європейського плей-оф відбору на чемпіонат світу зіграє з Норвегією, однак навіть перемога в цьому протистоянні може не гарантувати їй прямого виходу на турнір у Бразилії. Перший матч відбудеться 1 грудня на стадіоні «Кардіфф Сіті» у Кардіффі, а матч-відповідь у Норвегії пройде через чотири дні, повідомляє BBC Sport.

Залежність від матчу Фінляндії

У європейській частині кваліфікації проводять вісім фіналів плей-оф. Сім переможців напряму кваліфікуються на чемпіонат світу, тоді як команда з найнижчим рейтингом за підсумками групового етапу потрапить до міжконтинентального плей-оф.

Для Уельсу ключовим стане результат зустрічі Фінляндії та Італії. Фінляндія, яка посідала нижчу позицію за Уельс у рейтингу групового етапу, у півфіналі пройшла Сербію. Якщо фінки переможуть Італію, успіх Уельсу над Норвегією забезпечить валлійкам пряму путівку на чемпіонат світу. Якщо ж Фінляндія вибуде, Уельсу після перемоги над Норвегією доведеться грати в міжконтинентальному плей-оф у лютому.

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Європейська команда в цьому турнірі стартуватиме з другого етапу та повинна буде виграти один матч на виліт. Загалом у змаганні братимуть участь шість команд, зокрема дві збірні КОНКАКАФ, одна команда КОНМЕБОЛ та дві збірні, що пройдуть попередній етап.

Фінал проти колишньої тренерки

Уельс підходить до матчів із Норвегією після перемоги над Албанією, яка продовжила безпрограшну серію команди до 10 ігор — найдовшу в історії збірної. Норвежки посідають 13-те місце у рейтингу ФІФА, на 18 позицій випереджаючи Уельс, і в півфіналі перемогли Румунію із загальним рахунком 8:0.

Для валлійської команди це буде перша спроба вийти на жіночий чемпіонат світу. Норвегія не пропускала жодного такого турніру та стала чемпіонкою світу 1995 року. Додатковою сюжетною лінією стане зустріч із Джеммою Грейнджер, яка очолювала Уельс у 2021–2024 роках, а згодом залишила команду, щоб очолити Норвегію. Капітанка Уельсу Ангхарад Джеймс сказала, що гравчині поважають Грейнджер, однак у матчах проти її команди прагнутимуть створити несподіванки.

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