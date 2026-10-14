Женская сборная Уэльса сыграет с Норвегией в финале европейского плей-офф квалификации на чемпионат мира, однако даже победа в этом противостоянии может не гарантировать ей прямой выход на турнир в Бразилии. Первый матч состоится 1 декабря на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе, а ответная игра в Норвегии пройдет через четыре дня, сообщает BBC Sport.

Зависимость от матча Финляндии

В европейской части квалификации проводятся восемь финалов плей-офф. Семь победителей напрямую квалифицируются на чемпионат мира, тогда как команда с самым низким рейтингом по итогам группового этапа попадет в межконтинентальный плей-офф.

Для Уэльса ключевым станет результат встречи Финляндии и Италии. Финляндия, занимавшая более низкую позицию, чем Уэльс, в рейтинге группового этапа, в полуфинале прошла Сербию. Если Финляндия победит Италию, успех Уэльса над Норвегией обеспечит валлийкам прямую путевку на чемпионат мира. Если же Финляндия вылетит, Уэльсу после победы над Норвегией придется играть в межконтинентальном плей-офф в феврале.

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Европейская команда начнет этот турнир со второго этапа и должна будет выиграть один матч на выбывание. Всего в соревновании примут участие шесть команд, в том числе две сборные КОНКАКАФ, одна команда КОНМЕБОЛ и две сборные, которые пройдут предварительный этап.

Финал против бывшей тренерки

Уэльс подходит к матчам с Норвегией после победы над Албанией, которая продлила беспроигрышную серию команды до 10 игр — самой длинной в истории сборной. Норвежки занимают 13-е место в рейтинге ФИФА, на 18 позиций опережая Уэльс, и в полуфинале победили Румынию с общим счетом 8:0.

Для валлийской команды это будет первая попытка выйти на женский чемпионат мира. Норвегия не пропускала ни одного такого турнира и стала чемпионкой мира в 1995 году. Дополнительной сюжетной линией станет встреча с Джеммой Грейнджер, которая возглавляла Уэльс в 2021–2024 годах, а затем покинула команду, чтобы возглавить Норвегию. Капитан Уэльса Ангхарад Джеймс сказала, что игроки уважают Грейнджер, однако в матчах против ее команды будут стремиться преподнести сюрпризы.

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