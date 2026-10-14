BBC Sport：威尔士即使击败挪威也可能无缘世界杯

威尔士女足将在世界杯欧洲区预选赛附加赛决赛中对阵挪威，但即使在这场对决中获胜，也未必能确保直接晋级在巴西举行的赛事。据BBC Sport报道，首场比赛将于12月1日在加的夫的卡迪夫城球场举行，四天后将在挪威进行次回合比赛。

取决于芬兰的比赛

欧洲区预选赛将进行八场附加赛决赛。七支获胜队伍将直接晋级世界杯，而根据小组赛阶段排名位列最低的球队将进入洲际附加赛。

对威尔士而言，芬兰与意大利比赛的结果将至关重要。芬兰在小组赛阶段排名低于威尔士，并在半决赛中淘汰了塞尔维亚。如果芬兰击败意大利，威尔士战胜挪威将确保威尔士队直接获得世界杯参赛资格。如果芬兰被淘汰，威尔士在击败挪威后将不得不于2月参加洲际附加赛。

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欧洲球队将从该赛事第二阶段开始，并必须赢下一场淘汰赛。共有六支球队参加这项赛事，其中包括两支中北美及加勒比海足联国家队、一支南美足联球队以及两支通过预赛阶段晋级的国家队。

对阵前主教练的决赛

威尔士在击败阿尔巴尼亚后迎来与挪威的比赛，这场胜利将球队的不败纪录延长至10场，创下国家队历史最长纪录。挪威在国际足联排名中位列第13，比威尔士高18位，并在半决赛中以总比分8:0击败罗马尼亚。

这将是威尔士队首次尝试晋级女足世界杯。挪威从未缺席过该项赛事，并于1995年夺得世界冠军。另一条看点是与杰玛·格兰杰的交锋，她在2021年至2024年执教威尔士，随后离开球队执掌挪威队。威尔士队长安哈拉德·詹姆斯表示，球员们尊重格兰杰，但在对阵她的球队时将努力制造惊喜。

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