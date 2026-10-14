Тренер ПСЖ Луис Энрике перед матчем Лиги чемпионов в Манчестере, Англия, заявил, что Манчестер Сити заслуживает сохранить трофеи, завоёванные на футбольном поле. Английский клуб может столкнуться с санкциями после того, как его признали виновным в нарушении финансовых правил Премьер-лиги.

Позиция Луиса Энрике

Как сообщает Cyprus Mail, Энрике назвал это решение неожиданным, однако подчеркнул, что следует уважать процедуру и дождаться окончательного решения соответствующих органов. По его словам, если говорить только о футболе и о том, что он видел на поле, Манчестер Сити заслужил свои трофеи.

Тренер ПСЖ также отметил, что ему нравится стиль игры английской команды, и выразил надежду, что клуб избежит лишения титулов.

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Апелляция и возможные санкции

Премьер-лига заявила, что Манчестер Сити использовал фиктивные коммерческие контракты в схемах, которые позволили завысить доходы и занизить расходы более чем на 900 млн фунтов стерлингов. Клуб отрицал нарушения в ходе рассмотрения дела и обжаловал вердикт.

Среди возможных санкций для Манчестер Сити называют штраф, снятие очков, вылет из лиги и потенциальное лишение титулов. Позднее в среду Манчестер Сити должен был принять ПСЖ на стадионе «Этихад» в матче Лиги чемпионов.

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