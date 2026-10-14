西班牙网球选手亚历杭德罗·戴维多维奇·福基纳在中国上海举行的ATP大师赛1000第四轮中击败波兰选手胡贝特·胡尔卡奇。比赛以1:6、6:3、7:6(6)结束，西班牙人获胜，并职业生涯首次晋级上海赛事八强，Interia Sport报道。

通过抢七获胜

胡尔卡奇自信地开局：他在开场几局中两次破发，并以6:1赢下首盘。第二盘，戴维多维奇·福基纳掌握主动，在第四局破发后以4:1领先，并以6:3将盘分扳平。

决胜盘中，两名选手直到抢七都没有被破发。胡尔卡奇在两局中获得四个破发点，但一个也未能兑现。在抢七中，这名波兰选手挽救了两个赛点，但戴维多维奇·福基纳最终仍赢下比赛。

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胡尔卡奇的赛事之路

胡尔卡奇此前在上海击败了澳大利亚选手詹姆斯·达克沃思、塞尔维亚选手诺瓦克·德约科维奇以及中国选手易周。此前，戴维多维奇·福基纳曾在成都ATP 250赛事决赛中击败胡尔卡奇。

在四分之一决赛中，戴维多维奇·福基纳将对阵法国选手阿蒂尔·热亚，后者在此前几轮击败了本·谢尔顿和雅各布·门希克。

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