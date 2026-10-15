Усик выбирает соперников для двух боёв в 2027 году

Александр Усик планирует провести два громких боя в 2027 году. Среди возможных соперников украинца — Тайсон Фьюри и непобедимый американец Дэвид Бенавидес, который хочет перейти в супертяжелый вес. В то же время переговоры о бое с Деонтеем Уайлдером зашли в тупик из-за разногласий по поводу денег и условий контракта.

Украинский боксер Александр Усик рассматривает возможность провести два крупных поединка в 2027 году. После того как он отказался от нескольких чемпионских поясов, спортсмен хочет сосредоточиться на самых громких боях в мировом боксе. По его информации, среди возможных соперников Усика — британец Тайсон Фьюри и американец Дэвид Бенавидес. Еще один вариант — поединок с Деонтеем Уайлдером, однако договориться о нем пока не удалось.

Усик может в третий раз встретиться с Фьюри

Один из вариантов для украинского чемпиона — третий бой против Тайсона Фьюри. Однако он зависит от результата другого поединка британца. Фьюри должен встретиться с Энтони Джошуа в декабре в Кардиффе. Если он победит, это может открыть путь к третьему противостоянию с Усиком.

Боксеры уже дважды выходили на ринг друг против друга. В мае 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. В декабре того же года украинец вновь победил британца, на этот раз единогласным решением судей.

Поэтому третий бой мог бы стать продолжением одного из самых громких противостояний последних лет в супертяжелом весе. Впрочем, пока это лишь возможный сценарий, который зависит от дальнейших планов обоих боксеров.

Еще один возможный соперник — Давид Бенавидес

Другой вариант для Усика — бой с Давидом Бенавидесом. Американец остается непобежденным и рассматривает возможность перехода в супертяжелый вес. Бенавидес известен выступлениями в суперсредней и полутяжелой весовых категориях. Переход в супертяжелый вес мог бы открыть для него путь к поединку с Усиком.

Такой бой стал бы новым испытанием для украинца. В отличие от возможного третьего противостояния с Фьюри, это была бы встреча с соперником, с которым Усик ранее не боксировал. По информации Коппинджера, поединок с Бенавидесом является одним из приоритетных вариантов для украинского чемпиона. Однако официального подтверждения боя пока нет.

Переговоры с Уайлдером зашли в тупик

Ранее одним из возможных планов Усика называли поединок против Деонтея Уайлдера. Его могли провести в марте 2027 года. Однако теперь этот вариант оказался под угрозой. По данным Коппинджера, переговоры между сторонами зашли в тупик из-за финансовых разногласий и трудностей с согласованием условий контракта.

Пока неизвестно, удастся ли сторонам вернуться к переговорам и договориться о проведении боя. Поэтому поединок с Уайлдером пока нельзя считать согласованным.

Почему Усик отказался от чемпионских поясов

В конце июня Усик добровольно сдал чемпионские пояса по версиям IBF, WBC и WBA. Украинец объяснил, что после повторного завоевания статуса абсолютного чемпиона мира не видит необходимости удерживать все титулы. В то же время он подчеркнул, что не собирается завершать профессиональную карьеру. Усик хочет и в дальнейшем выходить на ринг, но сосредоточиться на крупных поединках, которые вызывают наибольший интерес у болельщиков.

Теперь среди возможных планов украинца на 2027 год — встреча с Фьюри, бой с Бенавидесом или возобновление переговоров с Уайлдером. Однако окончательный выбор соперников и даты поединков пока не подтверждены. Таким образом, Усик, по всей видимости, планирует сделать следующий этап карьеры серией громких боев. Какие именно поединки состоятся в 2027 году, будет зависеть от переговоров, условий контрактов и планов потенциальных соперников. О планах украинца сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера журнала The Ring Майка Коппинджера.

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