Донецкий «Шахтёр» проведёт четыре домашних матча Лиги чемпионов в этом сезоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Великобритания, где играет «Челси». Об этом сообщает Politico Europe. Первый матч в британской столице запланирован на среду.

Матчи в Лондоне

Генеральный директор клуба Сергей Палкин заявил, что команда представляет не только «Шахтёр», но и всю Украину. По его словам, лондонские матчи также должны поддержать украинцев, которые покинули свои дома и переехали в Лондон и Англию.

В Лондоне «Шахтёр» должен сыграть против греческого АЕКа, португальского «Спортинга», турецкого «Фенербахче» и мадридского «Реала». Спортивный директор клуба Дарио Срна сказал, что команда постоянно испытывает стресс из-за войны, но хочет играть для болельщиков и Украины.

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Клуб без постоянного дома

«Шахтёр» покинул Донецк в 2014 году и с тех пор проводит домашние матчи в разных временных городах. После начала полномасштабной агрессии Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины в 2022 году команда принимала соперников в Польше и Германии.

На форме клуба размещено название SCM — крупнейшей частной финансово-промышленной инвестиционной компании Украины, которая принадлежит владельцу «Шахтёра» Ринату Ахметову. Директор SCM по корпоративным связям Наталья Емченко призвала европейских инвесторов вкладывать средства в Украину, подчеркнув значение таких инвестиций для стратегической, энергетической и продовольственной безопасности Европы.

Емченко также заявила, что атаки России на торговые центры и логистические объекты направлены на деморализацию украинского бизнеса и усложнение жизни гражданского населения.

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