Doniecki Szachtar rozegra w tym sezonie cztery domowe mecze Ligi Mistrzów na stadionie Stamford Bridge w Londynie, w Wielkiej Brytanii, gdzie gra Chelsea. Informuje o tym Politico Europe. Pierwszy mecz w brytyjskiej stolicy zaplanowano na środę.

Mecze w Londynie

Dyrektor generalny klubu Serhij Pałkin oświadczył, że zespół reprezentuje nie tylko Szachtar, lecz całą Ukrainę. Według niego londyńskie mecze mają również wesprzeć Ukraińców, którzy opuścili swoje domy i przeprowadzili się do Londynu oraz Anglii.

W Londynie Szachtar ma zagrać przeciwko greckiemu AEK, portugalskiemu Sportingowi, tureckiemu Fenerbahçe i Realowi Madryt. Dyrektor sportowy klubu Darijo Srna powiedział, że zespół stale odczuwa stres z powodu wojny, ale chce grać dla kibiców i Ukrainy.

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Klub bez stałego domu

Szachtar opuścił Donieck w 2014 roku i od tego czasu rozgrywa domowe mecze w różnych tymczasowych miastach. Po rozpoczęciu w 2022 roku pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie zespół podejmował rywali w Polsce i Niemczech.

Na strojach klubu widnieje nazwa SCM — największej prywatnej finansowo-przemysłowej spółki inwestycyjnej Ukrainy, należącej do właściciela Szachtara Rinata Achmetowa. Dyrektorka SCM ds. relacji korporacyjnych Natalia Jemczenko wezwała europejskich inwestorów do inwestowania w Ukrainie, podkreślając znaczenie takich inwestycji dla strategicznego, energetycznego i żywnościowego bezpieczeństwa Europy.

Jemczenko stwierdziła również, że rosyjskie ataki na centra handlowe i obiekty logistyczne mają na celu demoralizowanie ukraińskiego biznesu oraz utrudnianie życia ludności cywilnej.

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