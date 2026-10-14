顿涅茨克矿工本赛季将在英国伦敦切尔西队主场斯坦福桥进行四场欧冠主场比赛。Politico Europe报道称，首场在英国首都举行的比赛定于周三。

伦敦的比赛

俱乐部首席执行官谢尔希·帕尔金表示，球队不仅代表矿工，也代表整个乌克兰。据他所说，伦敦的比赛也将支持那些离开家园并迁居伦敦和英格兰的乌克兰人。

矿工将在伦敦对阵希腊AEK、葡萄牙体育、土耳其费内巴切和皇家马德里。俱乐部体育总监达里约·斯尔纳表示，球队因战争持续感到压力，但希望为球迷和乌克兰而战。

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没有固定主场的俱乐部

矿工于2014年离开顿涅茨克，此后一直在不同的临时城市进行主场比赛。2022年俄罗斯联邦——侵略国——对乌克兰发动全面侵略后，球队曾在波兰和德国主场迎战对手。

俱乐部球衣上印有SCM的名称。SCM是乌克兰最大的私营金融工业投资公司，属于矿工老板里纳特·阿赫梅托夫。SCM企业关系总监娜塔莉娅·叶姆琴科呼吁欧洲投资者向乌克兰投资，强调此类投资对欧洲战略、能源和粮食安全的重要性。

叶姆琴科还表示，俄罗斯对购物中心和物流设施的袭击旨在打击乌克兰企业的士气，并让平民生活更加艰难。

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