В Абиджане, Кот-д'Ивуар, исполнительный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF), как ожидается, в следующем месяце подтвердит возвращение Кубка африканских наций к двухлетнему циклу. По данным The Guardian, президент CAF Патрис Мотсепе оказался под растущим давлением, а представители футбольных ассоциаций континента, как сообщается, теряют к нему доверие.

Возвращение к двухлетнему формату

На прошлой неделе Мотсепе объявил о намерении вернуть проведение турнира раз в два года. Это произошло через 10 месяцев после решения проводить Кубок африканских наций раз в четыре года.

Идея двухлетнего цикла, по данным источников издания, пользуется широкой поддержкой в Африке. В то же время несколько собеседников The Guardian сообщили об ослаблении доверия к руководству CAF и поставили под сомнение управление Мотсепе. Утверждается, что большинство президентов национальных ассоциаций не знали о его намерении изменить периодичность турнира до того, как вопрос был поднят на стратегической конференции в Кабо-Верде.

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Возможные претенденты

Мотсепе также подтвердил, что не намерен баллотироваться на третий срок, когда его нынешние полномочия завершатся в 2029 году. От имени 54 ассоциаций-членов CAF он пообещал безусловную поддержку переизбранию президента ФИФА Джанни Инфантино в марте.

Среди возможных претендентов на должность президента CAF The Guardian называет президента Федерации футбола Камеруна и члена исполкома CAF Самюэля Это'о, Ахмеда Яхью из Мавритании и Ясина Идрисса Диалло из Кот-д'Ивуара. По информации издания, потенциальные соперники Мотсепе пытаются получить одобрение Инфантино на случай, если южноафриканский миллиардер досрочно покинет должность.

Устав CAF позволяет созвать внеочередную генеральную ассамблею после письменного обращения не менее двух третей членов исполкома. В конфедерации также растет обеспокоенность финансами: соглашение с IMG о трансляциях истекает после Кубка африканских наций 2027 года. Представитель CAF заявил, что процесс распределения будущих прав на трансляции продолжается и никакие права еще не были предоставлены.

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