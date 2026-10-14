CAF може повернути Кубок Африки до дворічного циклу — The Guardian

В Абіджані, Кот-д'Івуар, виконавчий комітет Африканської конфедерації футболу (CAF) наступного місяця, як очікується, підтвердить повернення Кубка африканських націй до дворічного циклу. За даними The Guardian, президент CAF Патріс Мотсепе опинився під дедалі більшим тиском, а представники футбольних асоціацій континенту, за інформацією видання, втрачають до нього довіру.

Повернення до дворічного формату

Минулого тижня Мотсепе оголосив про намір повернути турнір до проведення раз на два роки. Це сталося через 10 місяців після рішення організовувати Кубок африканських націй раз на чотири роки.

Ідея дворічного циклу, за даними джерел видання, має широку підтримку в Африці. Водночас кілька співрозмовників The Guardian повідомили про послаблення довіри до керівництва CAF і поставили під сумнів управління Мотсепе. Як стверджується, більшість президентів національних асоціацій не знали про його намір змінити періодичність турніру до того, як питання порушили на стратегічній конференції на Кабо-Верде.

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Можливі претенденти

Мотсепе також підтвердив, що не має наміру балотуватися на третій термін, коли його нинішні повноваження завершаться у 2029 році. Він від імені 54 асоціацій-членів CAF пообіцяв безумовну підтримку переобранню президента ФІФА Джанні Інфантіно в березні.

Серед можливих претендентів на посаду президента CAF The Guardian називає президента Федерації футболу Камеруну та члена виконкому CAF Самюеля Ето'о, Ахмеда Ях'ю з Мавританії та Ясіна Ідрісса Діалло з Кот-д'Івуару. За інформацією видання, потенційні суперники Мотсепе намагаються здобути схвалення Інфантіно на випадок, якщо південноафриканський мільярдер достроково залишить посаду.

Статут CAF дозволяє скликати позачергову генеральну асамблею після письмового звернення щонайменше двох третин членів виконкому. У конфедерації також зростає занепокоєння фінансами: угода з IMG щодо трансляцій спливає після Кубка африканських націй 2027 року. Представник CAF заявив, що процес розподілу майбутніх прав на трансляції триває і жодних прав ще не присуджено.

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