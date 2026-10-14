W Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej komitet wykonawczy Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF) ma w przyszłym miesiącu potwierdzić powrót Pucharu Narodów Afryki do dwuletniego cyklu. Według The Guardian prezydent CAF Patrice Motsepe znajduje się pod rosnącą presją, a przedstawiciele kontynentalnych federacji piłkarskich mają tracić do niego zaufanie.

Powrót do dwuletniego formatu

W ubiegłym tygodniu Motsepe ogłosił zamiar przywrócenia rozgrywania turnieju co dwa lata. Stało się to 10 miesięcy po decyzji o organizowaniu Pucharu Narodów Afryki co cztery lata.

Pomysł dwuletniego cyklu ma szerokie poparcie w Afryce, według źródeł gazety. Jednocześnie kilku rozmówców The Guardian poinformowało o osłabieniu zaufania do kierownictwa CAF i zakwestionowało zarządzanie Motsepe. Jak twierdzą, większość prezesów krajowych federacji nie wiedziała o jego zamiarze zmiany częstotliwości turnieju, zanim kwestia została poruszona na konferencji strategicznej na Wyspach Zielonego Przylądka.

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Możliwi kandydaci

Motsepe potwierdził również, że nie zamierza ubiegać się o trzecią kadencję, gdy jego obecny mandat zakończy się w 2029 roku. W imieniu 54 stowarzyszeń członkowskich CAF obiecał bezwarunkowe poparcie dla ponownego wyboru prezydenta FIFA Gianniego Infantino w marcu.

Wśród możliwych kandydatów na stanowisko prezydenta CAF The Guardian wymienia prezesa Kameruńskiej Federacji Piłkarskiej i członka komitetu wykonawczego CAF Samuela Eto'o, Ahmeda Yahyę z Mauretanii oraz Yacine'a Idrissa Diallo z Wybrzeża Kości Słoniowej. Według gazety potencjalni rywale Motsepe starają się uzyskać aprobatę Infantino na wypadek, gdyby południowoafrykański miliarder przedwcześnie opuścił stanowisko.

Statut CAF pozwala na zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia ogólnego po pisemnym wniosku co najmniej dwóch trzecich członków komitetu wykonawczego. W konfederacji rosną również obawy dotyczące finansów: umowa z IMG w sprawie transmisji wygasa po Pucharze Narodów Afryki w 2027 roku. Przedstawiciel CAF oświadczył, że proces przyznawania przyszłych praw transmisyjnych trwa i żadne prawa nie zostały jeszcze przyznane.

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