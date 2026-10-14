CAF或将让非洲国家杯恢复两年一届赛制——《卫报》

在科特迪瓦阿比让，非洲足球联合会（CAF）执行委员会预计将于下个月确认，非洲国家杯将恢复为两年一届。根据《卫报》报道，CAF主席帕特里斯·莫特塞佩面临越来越大的压力，而非洲大陆各足球协会的代表据报道正对他失去信任。

恢复两年一届赛制

莫特塞佩上周宣布，计划让该赛事恢复每两年举办一次。这发生在决定将非洲国家杯改为每四年举办一次后的10个月。

据该报消息人士称，两年一届的想法在非洲获得广泛支持。与此同时，数名消息人士向《卫报》表示，对CAF领导层的信任已经减弱，并对莫特塞佩的管理提出质疑。据称，大多数国家协会主席在佛得角举行的战略会议提出这一问题之前，并不知道他打算改变赛事举办频率。

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可能的竞争者

莫特塞佩还确认，当其现任任期于2029年结束时，他无意竞选第三个任期。他代表CAF的54个成员协会承诺，无条件支持国际足联主席詹尼·因凡蒂诺在3月获得连任。

《卫报》列出的CAF主席职位潜在竞争者包括喀麦隆足球协会主席、CAF执行委员会成员塞缪尔·埃托奥，来自毛里塔尼亚的艾哈迈德·叶海亚，以及来自科特迪瓦的亚辛·伊德里斯·迪亚洛。据该报报道，莫特塞佩的潜在对手正试图争取因凡蒂诺的认可，以防这位南非亿万富翁提前离职。

CAF章程允许在至少三分之二执行委员会成员提出书面请求后召开特别全体大会。该联合会对财务状况的担忧也在加剧：与IMG签订的转播协议将在2027年非洲国家杯后到期。一名CAF代表表示，未来转播权的分配程序仍在进行，尚未授予任何权利。

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