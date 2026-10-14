Барселона обіграла Галатасарай 4:1 у Лізі чемпіонів — Interia Sport

«Барселона» здобула виїзну перемогу над «Галатасараєм» у Стамбулі, Туреччина, з рахунком 4:1 у матчі другого туру лігового етапу Ліги чемпіонів. Після першого тайму команди грали внічию — 1:1, але каталонський клуб забив тричі після перерви, повідомляє Interia Sport.

Гол господарів і відповідь Канселу

«Галатасарай» відкрив рахунок на 28-й хвилині. Рафаел Леау обіграв Еріка Гарсію та віддав передачу під удар Батракову. М’яч після його удару змінив траєкторію від Жоау Канселу, дезорієнтувавши воротаря Жоана Гарсію.

За п’ять хвилин господарі могли подвоїти перевагу: після кутового Віктор Осімген головою спрямував м’яч у ворота, однак гол скасували через офсайд. На 42-й хвилині Канселу зрівняв рахунок, завершивши атаку після передачі Дані Ольмо в штрафному майданчику.

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Три голи після перерви

На 50-й хвилині «Барселона» вийшла вперед завдяки удару головою Ферміна Лопеса після передачі до штрафного майданчика. Ще через чотири хвилини Ентоні Гордон зробив рахунок 3:1, пробивши між воротарем і стійкою.

Остаточний результат на 65-й хвилині встановив Карім Адейємі. Невдалий прийом м’яча Габріела Жезуса став асистом для вінгера, який відправив м’яч у ворота. До гри в Стамбулі «Барселона» виграла всі дев’ять офіційних матчів від початку сезону 2026/2027.

У матчі не зіграв Рафінья, який повернувся зі збірної Бразилії з м’язовим дискомфортом. Головний тренер Гансі Флік до цього також беріг бразильця в матчі Ла Ліги проти «Хетафе».

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